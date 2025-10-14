メジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSの約4年ぶりのニューアルバム『あにゅー』が、10月14日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週5.3万枚を売り上げ、1位に初登場。『ANTI ANTI GENERATION』（2018年12月24日付）以来、6年10ヶ月ぶり自身通算4作目の1位獲得【※】となった。【動画】「あんぱん」最終回でサプライズ披露されたRADWIMPS「賜物（Orchestra Version）本作には、NHK連続テレビ小説「あんぱ