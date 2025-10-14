WEST．が12、13日に大阪・万博記念公園で初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」を開催した。オープニングゲストのSUPER EIGHT横山裕（44）やウルフルズ、サンボマスター、アイナ・ジ・エンドら、2日間で計11組のアーティストが出演し、計6万人の観客を熱狂させた。フェスの始まりは代表曲「ええじゃないか」。主催の7人が登場すると、メンバーと観客が「ええじゃないか〜」と声を合わせ、サビでは観客と一緒に大合唱で大盛り上