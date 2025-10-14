きょうの為替市場はドル高が優勢となっているものの、ポンドは比較的しっかりと推移しており、ポンドドルは１．３３４０ドル近辺での取引となっている。一方、ポンドは対ユーロ、円では上昇し、ポンド円は２０３円台まで戻している。 今週は主要な英経済指標が発表になり、英中銀の利下げ観測とポンド相場の鍵になりそうだ。明日１４日に８月の英雇用統計が発表されるほか、１６日には８月の月次ＧＤＰが発表される。