NY株式13日（NY時間14:26）（日本時間03:26） ダウ平均46114.55（+634.95+1.40%） ナスダック22705.91（+501.48+2.26%） CME日経平均先物47135（大証終比：-485-1.03%） 欧州株式13日終値 英FT100 9442.87（+15.40+0.16%） 独DAX 24387.93（+146.47+0.60%） 仏CAC40 7934.26（+16.26+0.21%） 米国債利回り 休み 各国10年債 ドイツ2.636（-0.008） 英国4.658（-0.