「コンバース（CONVERSE）」が、「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」を手掛けるクリエイター 可哀想に！とのコラボレーションアイテム第2弾を10月17日に発売する。公式オンラインストアや一部の取り扱い店舗で販売する。 【画像をもっと見る】 コラボ第2弾では「オールスター」のハイカットモデルをベースに、描き下ろしイラストをあしらった2種のモデルを発売。「ALL STAR KM HI / KAWAISOUNI！」（1万3200円）はオールスタ