「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」が「ジミーチュウ（JIMMY CHOO）」とコラボレーションし、シューズ4種とハーネス3種、バッグ1種を発表した。 【画像をもっと見る】 コラボレーションはノワール ケイ ニノミヤ2026年春夏コレクションのショーで発表。「Pure and playful」と題されたショーでは、希望、喜びのシンボルとして「星」をキーモチーフに採用。幾何学のパーツを組み合わせ、立体的な星を繋ぎ合わせた