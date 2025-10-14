きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りに押されており、１．１５６０ドル近辺まで一時下落している。１００日線に再び抑えられた格好となっており、上値は重い。一方、本日は円安の動きは見られておらず、ドル円は買戻しが出ているものの、ユーロ円は一時１７５円台に一時下落する展開。 フランスのマクロン大統領はルコルニュ氏を首相に再任したが、政府は今週後半にも不信任投票に直