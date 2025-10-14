ドジャース・佐々木朗希投手（２３）の連投に１２日、ＧＯサインが出た。ポストシーズンで抑えの役割を任され、４試合で無失点、２セーブ。ここまで中１日の登板を２度経験しているが、２日連続登板は未体験だ。ロバーツ監督は「彼は私たちが必要なことを何でもやる準備ができている。よく話しているが、彼は必要とされる状況に備えている。連投のことは心配していない」と言い切った。