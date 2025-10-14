ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の先発に決まったドジャース・山本由伸投手（２７）は１２日、２日後の本番に備えて敵地でブルペン入り。直球やツーシーム、カーブ、スプリットなどの変化球を交えて入念に４３球を投げた。納得のいく投球ができなかったのか、最後は“おかわり”を繰り返した。髪を黒く染めて気分一新。７月７日の登板でメジャー移籍後最短となる２／３回５失点ＫＯを喫した雪辱を期す。