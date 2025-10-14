ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）から始まるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズで第４戦に先発登板することが決定的となった。ロバーツ監督がシリーズ開幕前日の１２日、記者会見で第１戦・スネル、第２戦・山本の登板を発表。大谷の投手起用は「１試合」と明言した。予想を覆す発表だった。第１戦を翌日に控え、敵地で行われた記者会見。ロバーツ監督は第１、２戦の先発を「ブレイク（スネ