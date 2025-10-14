東ヨーロッパのスロバキアで特急列車同士が正面衝突する事故があり、乗客ら90人以上が負傷し、うち7人が重体だと地元メディアが伝えています。地元メディアなどによりますと、スロバキア東部のハンガリーとの国境近くで13日、特急列車同士が正面衝突する事故があり、乗客ら91人が負傷し、うち7人が重体です。救急隊員らが救助活動を行っていて、今のところ死者はいないということです。現場の映像では、列車が脱線して山の斜面に向