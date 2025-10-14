ボートレース下関の「ミッドナイトＢＲ下関８ｔｈニッカン・コム杯」は１３日、準優勝戦が行われた。茅原悠紀（３８＝岡山）予選を３位で通過し準優９Ｒに１号艇で登場。唯一の０台となるコンマ０８のトップスタートから先マイに持ち込むと、そのまま一気に押し切った。「特訓から（２コースの）小池選手に伸びられていたのでスタートは頑張って行った」と安堵の表情で振り返った。前節の多摩川Ｇ?・７１周年記念でＦを切っ