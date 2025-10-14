ボートレースまるがめの「スカパー！・ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１８戦」は１３日、予選３日目が行われた。山口晃朋（２４＝静岡）はこの日の３Ｒ、２号艇で２着を確保。「ペラをいつもの形にして、だいぶいい」と手応えをつかんで笑みもこぼれる。レーサーとして継続していることがある。「サウナとかお風呂でのひとり時間は大事にしてる。調整とかペラを考える時間」と準備は怠らない。今節終了後からＦ休みに入