パドレスは１３日（日本時間１４日）、マイク・シルト監督（５７）が電撃辞任したことを発表した。１８年途中から２１年にカージナルスで指揮を執ったシルト監督は、２２年からパドレスのコーチを務め、２４年にパドレスの監督に就任。昨季は９３勝、今季は９０勝を挙げて２年連続でポストシーズンに進出。昨季は地区シリーズでドジャースに２勝３敗で敗れ、今季もカブスにワイルドカードシリーズで１勝２敗で敗れた。パドレス