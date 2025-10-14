米政府の閉鎖が１３日目に突入し、米経済指標の公表が途絶えている中、投資家は今週から始まる米企業決算を通じて米経済の実態を探る構えだ。そのような中、ストラテジストからは、今回の米政府機関閉鎖はむしろドルを支える要因になっているとの指摘が出ている。「米経済指標が発表されないことで、逆に投資家がマクロ要因に基づいて取引を行う余地が限定されている。特に今月末のＦＯＭＣを前に、市場の動きは抑制されている」