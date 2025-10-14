NY株式13日（NY時間12:12）（日本時間01:12） ダウ平均46066.67（+587.07+1.29%） ナスダック22655.75（+451.32+2.03%） CME日経平均先物47065（大証終比：-555-1.18%） 欧州株式13日GMT16:12 英FT100 9442.87（+15.40+0.16%） 独DAX 24387.93（+146.47+0.60%） 仏CAC40 7934.26（+16.26+0.21%） 米国債利回り 休み 各国10年債 ドイツ2.636（-0.008） 英国4.658