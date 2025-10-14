ＦＲＢは２０２５年の残り期間に利下げを実施する可能性が高いものの、米経済の勢いが続けば２０２６年のさらなる利下げの可能性は低くなるかもしれないとの声も出ている。 これは短期的要因を超えて、ドルと米国債利回りを押し上げる可能性がある。米経済の勢いが持続し、生産性の伸びが上振れサプライズとなれば、来年のＦＲＢ利下げ織り込みは後退する可能性があり、それは利回りとドルの上昇につながるという。 USD/