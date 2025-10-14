43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズのパット・マーフィー監督が、独特の表現でドジャース・佐々木への警戒感をあらわにした。次々にド軍投手陣の名前を挙げた後、佐々木を念頭に「最後の100マイルを投げるヤツもヤバイね」とニヤリ。続けて「スプリットを持っているだろう？あれは反則。リーグに訴えて出場停止にできないかな」と笑わせた。さらに投手・大谷についても「とんでもない投手だ。あのスプリット