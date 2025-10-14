ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に先発するドジャース・スネルは、相手打線を警戒した。ブルワーズとはジャイアンツ時代の昨年9月11日以来の対戦となるが「本当に強い打線だ。アベレージ・ジョー（普通のチーム）なんかじゃない。ナ・リーグで最高の戦績を残したチームなんだから」と話した。今PSでは13回を2失点、18奪三振で2連勝中で「過去PSに進んだチームと比べてもエネルギーの一体感という意味では今が一番。これから