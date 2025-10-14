PS4試合、5回1/3を投げ無失点、2セーブのドジャース・佐々木について、デーブ・ロバーツ監督は「彼はどんな場面でも準備できている。連投も問題ない」と語った。救援起用後、登板間隔はこれまで中1日が最短で連投は経験がないが休養日を挟んで2連戦、3連戦、2連戦となる今シリーズでの連投の可能性も示唆した。佐々木はキャッチボールやランニングなどで調整。第2戦先発となった山本は遠投の後、約30球のブルペン投球を行っ