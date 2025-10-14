◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦マリナーズ3―1ブルージェイズ（2025年10月12日トロント）マリナーズが本塁打王の一発などで先手を取った。0―1の6回2死から、ローリーが右中間へ同点ソロ。さらにポランコの左前適時打で勝ち越した。60本塁打でア・リーグ本塁打王のローリーは、ポストシーズン6試合全てで安打を放つなど25打数10安打、打率・400、2本塁打をマーク。「とにかくボールに当てようと思った。いい感じで