半年間の会期を終え、先ほど閉幕した大阪・関西万博。最終日となった13日も多くの人が会場に詰めかけました。夢洲の夜空を彩る大輪の花。この光景が見られるのも13日で最後です。そして、ドローンショーにはミャクミャクが登場しました。「寂しいです。また日本での開催をお待ちしてます」博覧会協会十倉雅和 会長 「大阪・関西万博は本日をもって閉会いたします」6か月、184日間に及んだ大阪・関西万博。最終日となっ