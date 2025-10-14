半年間にわたって続いた大阪・関西万博は、13日に閉幕し、多くの来場者が最後の日を惜しみました。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、184日間にわたって行われた大阪・関西万博。閉幕日の13日は、会場内の至る所でイベントが催され、閉会式のほか、万博に参加した国や地域などあわせて167の旗を持つ人たちが練り歩き、フィナーレの日を祝いました。午後6時半ごろからは万博会場の夜空を花火が彩り、最後のときを名残惜