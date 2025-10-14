宮崎県警は13日、宮崎市の理容師熊谷昌一さん（62）を刃物のような物で刺したとして、殺人未遂の疑いで同居する妻の理容師冷子容疑者（64）を現行犯逮捕した。熊谷さんは、搬送先の病院で死亡が確認された。県警は殺人事件として捜査する。県警によると「刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった」と供述している。逮捕容疑は13日午後8時5分ごろ、2人が住む住居で殺意を持って熊谷さんの胸を刺した疑い。