ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１０周年記念〜しあわせ街道杯〜」が１４日に開幕する。松田淳平（２３＝三重）が手にした相棒４９号機は前回、優出５着という好調エンジン。「全体的に良くて出足は良かった。足併せでも良い感じだった。エンジンに不満はない。体感も問題ない」と特訓でも力強い手応えをつかんだ。２０２６年前期適用勝率は１３日現在で５・５５と初のＡ級昇格も射程圏。級別審査期間は３１日までで今節