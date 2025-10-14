13日夜、羽田空港から山口県の岩国錦帯橋空港に向かっていた全日空の機体のタイヤが破損し、羽田空港に引き返しました。前輪と滑走路のライトが接触した可能性があるということです。全日空によりますと、13日午後9時前に羽田空港を離陸した岩国行きの639便で、機体の前輪のタイヤ2本が両方破損し、羽田空港に引き返したということです。前輪と滑走路のライトが接触した可能性があり、ライトが破損しているという情報もあります。