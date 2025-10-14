１０月１３日の佐賀競馬４Ｒ・長谷川蓮騎手監修「てげ！ぶっかけうどん」賞Ｃ２−１４組（ダート１３００メートル）で、馬単１１７万９６３０円の超高配当が飛び出した（１３２通りで１０５番人気）。３連複４８万７３９０円は、佐賀競馬の３連複最高配当記録を更新した。１２頭立てで１着は１０番人気、単勝２万４９００円のフライングモンキー（牡４歳、佐賀・大島静夫厩舎、父イスラボニータ）だった。名古屋競馬在籍時は７