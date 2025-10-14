Biopleが池袋サンシャインシティにブランド30店舗目をオープン♡オープニングを記念して、数量限定のシートマスクキット（税込5,800円）とインナーケア・フードキット（税込3,240円）が登場。人気ブランドのアイテムをまとめて試せるチャンスです♪さらに、10月17日(金)～19日(日)は店内商品10%OFFやオープニング特典も実施されます。 数量限定♡シートマスクキットで