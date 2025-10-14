１３日午後６時５分頃、福島市飯坂町のホテル立体駐車場にクマがいるのをホテル従業員が見つけ、１１０番した。現場は同市郊外で、旅館や飲食店などが立ち並ぶ温泉街。福島北署によると、体長約１メートルのクマが立体駐車場の１階部分を歩いていたという。クマはその後、隣接する建物に移動しており、１４日午前０時現在、同署が市の担当者とともに監視を続けている。