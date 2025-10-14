ボートレース蒲郡の「幸田町長杯争奪秋の美味筆柿レース」が１４日に開幕する。東本勝利（４５＝三重）がエンジン抽選で引き当てた１５号機は、前節のＧ?７０周年記念では使用されず、約２か月ぶりの登場。特訓を終えて「自分のいつもの形に似ていたので、乗り心地だけ合うように微調整した程度。普通です」と話したように、前検としては合格といった感触だ。１３日現在の２０２６年前期適用勝率は６・２０と、Ａ１勝負