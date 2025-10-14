ボートレース江戸川のＧ?「江戸川６３４杯モーターボート大賞」が１４日に開幕する。地元主力で初日ドリーム戦１号艇に陣取る石渡鉄兵（５０＝東京）が、上位級の動きを見せている６９号機を手に入れた。特徴はバランス型で、２連率５３％は当地エンジンの中ではトップの数字。近況も２節連続優出中と、エース機といってもいい実績と動きだ。特訓後に「乗り心地はすごく良かった。パワーを感じた」と声を弾ませたように