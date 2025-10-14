大阪・関西万博は１３日、閉幕日を迎えた。東ゲートには前日から入場枠を求めて多くの人が徹夜で並んだ。本来の開門は午前９時だが、２０分前にゲートが開くとお目当てのパビリオンに向かって走る人も。各パビリオンではクロージングイベントや閉館セール、お菓子や飲み物の配布など大盤振る舞いだった。フランス館の正面には「４６７７０００ｍｅｒｕｓｉありがとう」と書かれた横断幕がかかり、マレーシア館では最後の