プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「卵料理がメインに！明石焼き風卵焼き マンネリ打破 by森岡 恵さん」 「野菜たっぷり！ごま油香るそうめんのチャプチェ風 by 森岡 恵さん」 「トマトの甘酒サラダ」 の全3品。 簡単に出来上がるメインの卵焼きに簡単に仕上がる2品の副菜、お酒に合う献立です。【主菜】卵料理がメインに！明石焼き風卵焼き マンネリ打破 by森岡 恵さん ©Eレ