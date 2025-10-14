NY株式13日（NY時間11:56）（日本時間00:56） ダウ平均46056.88（+577.28+1.27%） ナスダック22649.05（+444.62+2.00%） CME日経平均先物47035（大証終比：-585-1.25%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反発。ＩＴ・ハイテク株も買い戻されており、ナスダックも２％急反発している。先週はトランプ大統領の対中強硬姿勢で市場が不安定になり、ダウ平均は８７８ドル安まで急落していた。ＩＴ・ハ