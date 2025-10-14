イスラム組織ハマスは、生存している人質全員を解放しました。アメリカのトランプ大統領は演説で「新たな中東の歴史の夜明けだ」と自賛しました。パレスチナ自治区ガザの停戦をめぐりハマスは13日、拘束している人質のうち、生存している20人全員を解放しました。人質たちは健康診断を受けたあと、それぞれの家族と再会を果たしました。また、亡くなった人質28人のうち、4人の遺体が13日に返還される予定です。アメリカのトランプ