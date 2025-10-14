ボートレース江戸川のＧ?「江戸川６３４杯モーターボート大賞」が１４日に開幕する。上原崚（３０＝東京）が引き当てた４７号機は、前節優出３着。特訓でも「立ち上がりはそこまで良くなかったけど、直線に関しては悪くなかったと思う。直線重視で初日は微調整」と、しっかり手応えをつかんだ。今大会は７月のびわこボートレース甲子園以来２回目のＧ?参戦。びわこでは未勝利に終わっただけに「今節こそは１着取って、優出