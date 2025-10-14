ヒルトン大阪2F「Folk Kitchen（フォルク キッチン）」では、2025年11月6日（木）～12月25日（木）の期間限定で【スイーツビュッフェ～Decorate Your Christmas～】を開催します。百田利治シェフが手がける約20種類の華やかなスイーツや、季節の味覚を取り入れたセイヴォリーメニューが勢ぞろい♡特大スノードームのフォトスポットも登場し、心ときめくフェスティブな