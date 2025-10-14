「ブランクがあると即戦力になれない」と考える女性は約8割。女性1000人への調査から見えた、働き方に対する意識とは。労働力不足の解決に向けたサービスを展開する企業が、「女性の働き方」に関する固定観念について調査しました。子育てに伴う休職や、復職後の働き方などについての6つの意見にどの程度共感するかを聞いてみると、80％を超える女性が共感したのは「子育てが落ち着くまではフルタイムに戻るのは難しい」「子育て中