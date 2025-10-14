ボートレース福岡の「福岡Ｊ・アンクラス杯」は１３日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。吉田慎二郎（４２＝愛知）は７Ｒ、３コースから豪快にまくって３勝目をゲット。得点率７・１４、８位で予選を突破した。「足自体は変わっていない。全体にまとまっていると思う」とまずまずの手応え。一緒に走った渡辺裕貴も「吉田選手の方が行き足は良さそう」と評価した。好素性機がズラリと揃う今シリー