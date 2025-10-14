ボートレース徳山の「すなっちーずスタジアムカップ」は１３日、予選２日目が行われた。田代達也（３４＝東京）は当地初出走。初日は２着の好発進。２日目前半４Ｒはカドから２着。１Ｍまくり差してＢＳ先頭に立っていただけに「２Ｍで思い切り外してしまった」と唇を噛んだ。後半１０Ｒは６コースが遠く、６着に終わった。相棒の７１号は平凡機ながら「自分の形にペラを叩いて反応がある。バランスが良くて、いい足。ターン