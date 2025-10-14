ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第１５戦スポニチ杯」は１３日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に進む１８人が決定した。北村寧々（２４＝長崎）は得点率２１位タイで迎えた予選最終日、７Ｒは３コースから３着。この時点で１９位タイに浮上し、予選ラストとなる１２Ｒに望みをつなげた。勝負の１２Ｒは５コースからコンマ０９のトップスタートを決めて攻め込むも、展開なく最後方に後退。そのまま６着