13日夜、日置市で高齢とみられる男性が、軽乗用車にはれられ死亡しました。 日置警察署によりますと13日午後7時半ごろ、日置市東市来町養母の道路で、近くに住む会社員の男性（65）が運転する軽乗用車に男性がはねられ、およそ2時間後に死亡しました。 死亡したのは高齢の男性とみられていますが、身元はわかっていません。 現場はセンターラインのない幅3メートルほどの道路で、見通しはよくなかったということで