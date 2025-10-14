ボール回しする久保建英（中央）（c）SANKEI 来年のワールドカップ（W杯）北中米大会へ向けて10月の国際親善試合で南米強豪との強化試合2連戦に臨んでいるサッカー日本代表は10月10日、大阪のパナソニックスタジアム吹田で行われた第1戦でパラグアイ代表戦と対戦。 FW上田綺世（フェイエノールト）の試合終了間際のゴールで2-2で引き分けて、課題の得点力を示した一方で修正点も浮かんだ。 日本