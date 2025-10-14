警察によりますと、13日午後6時ごろ、「立体駐車場にクマがいる」と従業員から通報がありました。現場は、福島県福島市飯坂町の温泉旅館街にあるホテルの立体駐車場で、体長およそ1メートルのクマ1頭が3時間あまり居座っていたということです。クマはその後、隣の建物に飛び移ったとみられていて、警察と自治体がクマの捕獲作業にあたっています。