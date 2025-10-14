13日午後8時55分ごろに羽田空港を離陸した岩国行き全日空639便ボーイング737（乗客乗員174人）が約1時間後、羽田に引き返した。国土交通省によると、滑走路の照明が破損しており、離陸時に車輪が接触した可能性があるという。着陸後の移動中に誘導路で立ち往生しており、車輪に不具合が起きたとみられる。全日空は「現時点でけが人の情報はない」としており、詳しい状況を調べている。