天津市西青区中等専業学校の張宇伝習室で泥塑作りを実演する張宇さん。（２０２３年３月１日撮影、天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津10月13日】中国天津市の第一百中学に9日、市内の学校で13カ所目となる「張宇（ちょう・う）伝習室」が開設された。生徒らは泥塑（でいそ＝泥人形）制作を通じた美術教育で無形文化遺産の魅力に触れることができる。天津の「泥人張」は中国北部を代表する泥塑芸術の一つで、2006年に第1次