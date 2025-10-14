184日間の会期を終え、13日に閉幕した大阪・関西万博。一般来場者は2500万人を超えました。万博最後の夜を華やかに彩る大輪の花火。大屋根リングでは、多くの人が万博との別れを惜しみながら夜空を見つめていました。開場時間を20分早めてスタートした大阪・関西万博の最終日。開幕当初は伸び悩んでいた来場者数もSNSや口コミで人気が広がり、最終週には1日20万人以上が訪れるほどに。一般来場者数は2500万人を超え、最大280億円の