東京の八丈島では13日朝、台風23号が接近し、午前6時すぎには最大瞬間風速42.7メートルを観測しました。先週の22号の爪痕が多く残る中での台風襲来でしたが、町によりますと、けが人などはいないということです。また、島内では水源地に土砂が流れ込んだり、水道管が損傷したりした影響で、多くの地域で断水が続いているほか、被害の大きい地域では状況の調査も進んでおらず、復旧にはかなりの時間がかかる見通しです。