イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦を受け、人質全員が解放されました。現地から最新情報です。◇解放された人質が運ばれてきた病院の前にいます。これまでのところ、停戦合意の第1段階は滞りなく進んでいるとみられます。この病院前には50分ほど前、ヘリコプターにのった人質が到着しました。人質が車から降りてきた際に集まった人々に手を振ると大きな歓声があがりました。人質が家族と面会した瞬間の映像も公開され、