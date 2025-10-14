女優の森七菜（24歳）が、10月13日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“誓いたいこと”を語った。番組にはこの日、映画「秒速5センチメートル」の宣伝を兼ねて、SixTONES・松村北斗、高畑充希、森の3人が番組のインタビューに対応。“誓いたいこと”を聞かれた森は「人とおしゃべりするときに、わりと語尾が消えがちで。『おはようございます』とかも『おはようござ…』みたいな感じで。『ます』とかが消え